Суд Мьянмы дал еще 4 года тюрьмы свергнутому лидеру Аун Сан Су Чжи

Суд Мьянмы приговорил бывшего госсоветника республики Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы.
Об этом сообщают Euronews и Sky News.
Свергнутого политика признали виновной в хранении нелицензированных раций и нарушении карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19. Приговор вынесен в рамках судебного процесса, по итогам которого Су Чжи грозит несколько десятков лет тюрьмы.
В начале декабря 2021 года Су Чжи получила первый приговор по этому делу — 4 года тюрьмы за подстрекательство к инакомыслию и нарушение правил карантина.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот, в результате которого к власти пришли военные.
- 76-летняя Су Чжи была премьер-министром Мьянмы и де-факто лидером страны до того, как 10 месяцев назад ее атрестовала хунта, захватившая власть, и предъявила 11 обвинений — максимальный срок заключения по ним в сумме составляет более 100 лет. В частности, речь идет о нескольких обвинениях в коррупции, каждое из которых предусматривает максимальное заключение сроком до 15 лет, нарушение карантина во время избирательной кампании 2020 года, подстрекательство к инакомыслию, незаконный импорт и хранение раций и нарушение Закона о государственной тайне колониальной эпохи. Аунг Сан Су Чжи отвергла все обвинения и заявила, что все они носят политический характер.
- В октябре прошлого года хунта Мьянмы приговорила к 20 годам тюрьмы помощника Су Чжи.