Суд Мьянмы дал еще 4 года тюрьмы свергнутому лидеру Аун Сан Су Чжи

Суд Мьянмы приговорил бывшего госсоветника республики Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы.

Об этом сообщают Euronews и Sky News.

Свергнутого политика признали виновной в хранении нелицензированных раций и нарушении карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19. Приговор вынесен в рамках судебного процесса, по итогам которого Су Чжи грозит несколько десятков лет тюрьмы.

В начале декабря 2021 года Су Чжи получила первый приговор по этому делу — 4 года тюрьмы за подстрекательство к инакомыслию и нарушение правил карантина.