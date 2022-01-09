Пентагон: США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі

США не розглядають можливості скоротити чисельність американських військ у Європі.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
У своєму Twitter він відреагував на публікації західних ЗМІ, в яких говорилося, що Вашингтон нібито готовий обговорювати з Москвою скорочення військ і навчань у Східній Європі, якщо РФ погодиться виконати низку умов.
«Були повідомлення NBC News про варіанти, які США розглядають перед переговорами з Росією. Можемо однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення контингенту в Європі чи зміни позицій там. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та в Польщі», — заявив Кірбі.
- 10 січня пройдуть двосторонні переговори Росії та США. На них РФ вимагатиме гарантії про нерозширення НАТО на схід Європи. Також Москва хоче, щоб Україну не приймали до НАТО і не розміщували на її території ракети.
- НАТО та США не готові йти на такі поступки.