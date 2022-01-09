Пентагон: США не будут сокращать численность войск в Европе

США не рассматривают возможность сократить численность американских войск в Европе.
Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.
В своем Twitter он отреагировал на публикации западных СМИ, в которых говорилось, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если РФ согласится выполнить ряд условий.
«Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиций там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше», — заявил Кирби.
- 10 января пройдут двусторонние переговоры России и США. На них РФ будет требовать гарантии о нерасширении НАТО на восток Европы. Также Москва хочет, чтобы Украину не принимали в НАТО и не размещали на ее территории ракеты.
- НАТО и США не готовы идти на такие уступки.