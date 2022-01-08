CNN: На Кіпрі виявили гібрид штамів коронавірусу «Дельта» й «Омікрон»

На Кіпрі група учених кафедри біологічних наук Кіпрського університету виявила новий варіант коронавірусу, що є гібридом «Дельти» та «Омікрону».
Про це повідомляє CNN.
За словами професора Леонтіоса Кострикіса, новий варіант має генетичну основу як у «Дельти», але низка його мутацій такі ж, як в «Омікрону». Науковці дали новому штаму назву «Дельтакрон».
Професор додав, що новий варіант виявили у 25 зразках, взятих на Кіпрі, 11 з яких було взято у людей, госпіталізованих із коронавірусом, та 14 — у населення загалом.
«Частота мутацій була вищою серед тих, хто перебував у лікарні, що може означати наявність кореляції між «Дельтакроном» та госпіталізацією», — зазначив вірусолог.
Наразі невідомо, чи є новий варіант коронавірусу небезпечнішим та заразнішим за попередні.
- Раніше вчені з Національного інституту охорони здоров’я США встановили, що коронавірус може жити в тілі людини 230 днів із моменту появи першого симптому.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки.
- Учені з ПАР заявили, що смертність під час хвилі епідемії, спричиненої новим штамом «Омікрон», була на 75% нижчою, ніж під час інших хвиль. Водночас кількість заражень була однією із найбільших.