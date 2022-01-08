Синоптики оголосили штормове попередження на 9 січня. До Києва через снігопад зранку не пускатимуть вантажівки

Так, на всій території країни на дорогах буде ожеледиця. Значний мокрий сніг, який налипатиме на поверхні, прогнозують у Київській (вранці та вдень), Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях (вночі).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, приріст снігового покриву становитиме 4—10 см.

В інших регіонах будуть іти мокрий сніг і дощ, вітер південно-східний 5—10 м/с. Температура вночі -1...-6 °С, у східних областях -7...-12 °С, удень від -2° до +3 °С, у південній частині +4...+9 °С. На Київщині вночі -2...-4 °С, удень близько нуля.

В Укргідрометцентрі попередили, що негода може негативно вплинути на рух транспорту.

У Київській міській державній адміністрації через прогнозований снігопад попередили, що з 07:00 до 10:00 неділі, 9 січня, в’їзд великогабаритного транспорту до міста буде заборонено.

Як пояснили в КМДА, заборона діятиме для зменшення кількості заторів і створення безперешкодних умов для роботи снігоприбиральної техніки.

Міська влада закликала водіїв за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. У КМДА заявили, що автомобілі, які заважатимуть роботі спецтехніки, можуть евакуювати.