Синоптики объявили штормовое предупреждение на 9 января. В Киев из-за снегопада утром не будут пускать грузовики

В воскресенье, 9 января, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, во всех областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Так, на всей территории страны на дорогах будет гололедица. Значительный мокрый снег, который будет налипать на поверхности, прогнозируется в Киевской (утром и днем), Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях (ночью).
По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова составит 4—10 см.
В остальных регионах будут идти мокрый снег и дождь, ветер юго-восточный 5—10 м/с. Температура ночью -1...-6 °С, в восточных областях -7...-12 °С, днем от -2° до +3 °С, в южной части +4...+9 °С. В Киевской области ночью -2...-4 °С, днем около нуля.
В Укргидрометцентре предупредили, что непогода может негативно повлиять на движение транспорта.
В Киевской городской государственной администрации из-за прогнозируемого снегопада предупредили, что с 07:00 до 10:00 воскресенья, 9 января, въезд крупногабаритного транспорта в город будет запрещен.
Как пояснили в КГГА, запрет будет действовать, чтобы уменьшить количество пробок и создать беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники.
Городские власти призвали водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. В КГГА заявили, что автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, могут быть эвакуированы.
- С начала января в Киеве зарегистрировали несколько температурных рекордов. Так, сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года. В этот день в первый раз за 142 года среднесуточная температура воздуха в столице составляла +4,3 °C.
- 5 января метеорологи впервые за 142 года зафиксировали среднесуточную температуру на уровне +6,5 °С. Максимальная температура в столице поднялась до +10,7 °С.
- Вообще 2021 год стал одним из двадцати самых теплых и сухих за последние более 100 лет.