Науковці виявили воду у зразках місячного ґрунту

Науковці з Китаю знайшли воду у зразках місячного ґрунту, доставлених на Землю місією Chang’E-5 у грудні 2020 року.

Про це йдеться у статті дослідників, опублікованій у науковому журналі Science Advances.

«За нашими підрахунками, в зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, яка здебільшого зʼявилася в ньому завдяки сонячному вітру», — зазначають науковці.

Ці зразки ґрунту масою 1,731 кг зібрали 1 грудня 2020 року у північній частині Океану Бур.

Місія Chang’E-5 була запущена на Місяць 23 листопада 2020 року. Це перша китайська місія, яка доставляє зразки з Місяця.