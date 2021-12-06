Китайський апарат Yutu-2 знайшов дивний обʼєкт на Місяці та прямує до нього

Китайський місяцехід Yutu-2 («Юйту-2») знайшов на зворотному боці Місяця дивний кубоподібний обʼєкт, який розташований на краю кратера за 80 метрів від нього.
Про це пише Space.
Місяцехід перебуває у кратері Фон Карман і вирушив до його краю, аби вивчити обʼєкт. Фахівці Національного космічного управління Китаю назвали обʼєкт «таємничим будинком» і вирішили через нього внести коригування до програми місяцехода. За новим планом апарат повинен підійти до обʼєкта впритул. Місія триватиме майже три місяці.
Учені та фахівці наразі припускають, що Yutu-2 сфотографував великий камінь. Раніше такі камені вже знаходили.
- Китайський Yutu-2 висадився на дні кратера Фон Карман у січні 2019 року і став першим місяцеходом на зворотному боці Місяця. За час своєї місії він проїхав близько 850 метрів, вивчивши ґрунт кратера.