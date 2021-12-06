Китайский аппарат Yutu-2 нашел на Луне странный объект и направляется к нему

Китайский луноход Yutu-2 («Юйту-2») обнаружил на обратной стороне Луны странный кубовидный объект, который находится на кромке кратера в 80 метрах от него.

Об этом пишет Space.

图4 天边的“神秘小屋”

Луноход находится в кратере Фон Карман и двинулся к его краю, чтобы изучить объект. Специалисты Национального космического управления Китая назвали объект «таинственной хижиной» и решили из-за него внести корректировки в программу лунохода. По новому плану аппарат должен подойти к объекту вплотную. На этот путь потребуется почти три месяца.

Ученые и специалисты пока предполагают, что Yutu-2 сфотографировал большой камень. Ранее такие камни уже находили.