Ученые обнаружили воду в образцах лунной почвы

Ученые из Китая нашли воду в образцах лунного грунта, доставленных на Землю миссией ChangʼE-5 в декабре 2020 года.

Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в научном журнале Science Advances.

«По нашим подсчетам, в образцах лунного грунта содержится 120 миллионных частиц воды, большей частью появившейся в нем благодаря солнечному ветру», — отмечают ученые.

Эти образцы грунта массой 1,731 кг собрали 1 декабря 2020 года в северной части Океана Бурь.

Миссия ChangʼE-5 была запущена на Луну 23 ноября 2020 года. Это первая китайская миссия, доставляющая образцы с Луны.