Ученым впервые удалось просканировать 200 метров поверхности Марса

Группа геофизиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовала результаты сейсмических исследований подповерхностных слоев Марса.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Nature Communications.

Геофизики, работающие с данными сейсмографа SEIS марсианской автоматической станции InSight, составили наиболее подробную схему строения подповерхностных слоев Марса до глубины 200 метров. Как оказалось, под слоем реголита и крупнозернистой брекчии залегают два обширных слоя базальта, разделенные слоем осадочных пород.

InSight работает на Марсе уже три года, ведя исследования внутреннего строения и климата планеты. На сегодняшний день основным рабочим инструментом станции является сейсмограф SEIS.

Géraldine Zenhäusern / ETH Zürich

Итоговая модель строения подповерхностных слоев выглядит следующим образом. Под станцией залегает слой песчаного реголита (толщиной примерно три метра), который затем переходит в 15-метровый слой крупнозернистой брекчии, образованной в результате падений метеоритов. Затем идет слой амазонийских (возрастом 1,7 миллиарда лет) базальтов, который, начиная с глубины около 30 метров, переходит в промежуточный слой, толщиной 30—40 метров, состоящий, предположительно, из осадочных пород.

После этого идет слой амазонийских и гесперийских (возрастом 3,6 миллиарда лет) базальтов, вплоть до глубины 175 метров. Еще глубже залегают, скорее всего, осадочные горные породы.

Данные SEIS уже позволили ученым примерно понять, где пролегают основные границы раздела слоев Марса и каков размер его ядра.