В Україні за добу виявили 3 195 нових хворих на ковід, 76 пацієнтів — померли

В Україні за останню добу, 7 січня, медики виявили 3 195 нових випадки коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 151 дитина та 37 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 76 пацієнтів, а напередодні — 192.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили майже 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 97 164 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.
На Різдво, 7 січня, центри вакцинацію не працювали, тож медики закликають прийти на щеплення уже сьогодні, 8 січня.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 800 318 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 950 698. Ще 5 787 людей отримали додаткову дозу та 16 216 — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.