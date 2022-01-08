В Україні за добу виявили 3 195 нових хворих на ковід, 76 пацієнтів — померли

В Україні за останню добу, 7 січня, медики виявили 3 195 нових випадки коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 151 дитина та 37 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 76 пацієнтів, а напередодні — 192.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили майже 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 97 164 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.

На Різдво, 7 січня, центри вакцинацію не працювали, тож медики закликають прийти на щеплення уже сьогодні, 8 січня.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 800 318 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 950 698. Ще 5 787 людей отримали додаткову дозу та 16 216 — бустерну.