В Украине за сутки выявили 3 195 новых больных ководом, 76 пациентов — умерли

В Украине за последние сутки, 7 января, медики выявили 3 195 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 151 ребенок и 37 медработников). От осложнений заболевания умерли 76 пациентов, а накануне — 192.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В целом с начала пандемии в Украине официально подтвердили почти 3,7 миллиона случаев COVID-19. При этом 97 164 человека умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.
На Рождество, 7 января, центры вакцинацию не работали, поэтому медики призывают прийти на прививку уже сегодня, 8 января.
С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 800 318 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 950 698. Еще 5 787 человек получили дополнительную дозу и 16 216 — бустерную.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дії» примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.