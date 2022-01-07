В Украине за сутки выявили более 7 тысяч больных ковидом, вакцинировали от него 71 тысячу человек

В Украине за сутки 6 января выявили 7 177 новых случаев коронавируса, вакцинировали от него 71 841 человека.

Об этом утром 7 января сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки от ковида умерли 192 человека, еще 1 866 госпитализировали. Всего с начала пандемии и по состоянию на 7 января в Украине выявили 3 696 468 случаев коронавируса, умерли от него 97 088 человек.

Что касается вакцинации, за сутки 6 января сделали 71 841 прививку, а с начала кампании полностью вакцинировали 13 950 698 человек (44,9% взрослого населения Украины получили две дозы).