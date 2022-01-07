В Україні за добу виявили понад 7 тисяч хворих на ковід, вакцинували від нього 71 тисячу людей

В Україні за добу 6 січня виявили 7 177 нових випадків коронавірусу, вакцинували від нього 71 841 людину.
Про це вранці 7 січня повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Також за минулу добу від ковіду померли 192 людини, ще 1 866 шпиталізували. Загалом з початку пандемії станом на 7 січня в Україні виявили 3 696 468 випадків коронавірусу, померли від нього 97 088 людей.
Щодо вакцинації, то за добу 6 січня зробили 71 841 щеплення, а з початку кампанії повністю вакцинували 13 950 698 людей (44,9% дорослого населення України отримали дві дози).
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.