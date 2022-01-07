Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня

Ціна на криптовалюту Bitcoin впала до найнижчого за останні кілька місяців рівня. Про це свідчать дані порталу Coindesk, а деталі пише Bloomberg.

Криптовалюта з початку тижня здешевшала з $47 тисяч до $42 тисяч за одиницю. Востаннє біткоїн стільки коштував 26 вересня, а в листопаді подорожчав до понад $67 тисяч.