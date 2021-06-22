Курс біткоїна різко впав на тлі заклику Китаю припинити підтримку криптовалют

На тлі боротьби влади Китаю з криптовалютою стався обвал курсу Bitcoin, Ethereum, Dogecoin і низки інших валют.

Згідно з даними CoinDesk, Bitcoin подешевшав на 8% і коштує зараз $29,5 тисячі, Ethereum подешевшав на 9%, а Dogecoin — на 20%.

Як пишуть ВВС і CNBC, напередодні Китай посилив заходи з боротьби з майнінгом криптовалюти — чотири провінції ввели заборону на майнінг, а великі банки почали блокувати транзакції, повʼязані з цифровими активами. Газета Global Times пише, що заборона зупинила понад 90% потужностей з видобутку біткоїна в КНР.

На Чиказькій товарній біржі багато інвесторів вийшли з фʼючерсів на біткоїни, а великі власники цієї криптовалюти почали продавати свої активи.