Курс биткоина резко упал на фоне призыва Китая прекратить поддержку криптовалют

На фоне борьбы властей Китая с криптовалютами произошел обвал курса Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и ряда других валют.
Согласно данным CoinDesk, Bitcoin подешевел на 8% и стоит сейчас $29,5 тысячи, Ethereum подешевел на 9%, а Dogecoin — на 20%.
Как пишут ВВС и CNBC, накануне Китай усилил меры по борьбе с майнингом криптовалюты — четыре провинции ввели запрет на майнинг, а крупные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами. Газета Global Times пишет, что запрет остановил более 90% мощностей по добыче биткоинов в КНР.
На Чикагской товарной бирже многие инвесторы вышли из фьючерсов на биткоин, а крупные держатели этой криптовалюты начали продавать свои активы.
- 18 мая 2021 года за сутки Bitcoin, Ethereum и Dogecoin значительно потеряли в цене из-за действий Пекина. Китай в тот день запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями таких валют.
- В июне в Китае арестовали более 1,1 тысячи человек за отмывание денег через криптовалюты.