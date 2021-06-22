Курс биткоина резко упал на фоне призыва Китая прекратить поддержку криптовалют

На фоне борьбы властей Китая с криптовалютами произошел обвал курса Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и ряда других валют.

Согласно данным CoinDesk, Bitcoin подешевел на 8% и стоит сейчас $29,5 тысячи, Ethereum подешевел на 9%, а Dogecoin — на 20%.

Как пишут ВВС и CNBC, накануне Китай усилил меры по борьбе с майнингом криптовалюты — четыре провинции ввели запрет на майнинг, а крупные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами. Газета Global Times пишет, что запрет остановил более 90% мощностей по добыче биткоинов в КНР.

На Чикагской товарной бирже многие инвесторы вышли из фьючерсов на биткоин, а крупные держатели этой криптовалюты начали продавать свои активы.