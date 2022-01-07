Биткоин упал в цене до самого низкого за последние месяцы уровня

Цены на криптовалюту Bitcoin упали до самого низкого за последние несколько месяцев уровня. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, а детали пишет Bloomberg.

Криптовалюта с начала недели подешевела с $47 тысяч до $42 тысяч за единицу. В последний раз биткоин столько стоил 26 сентября, а в ноябре подорожал до более чем $67 тысяч.