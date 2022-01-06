Торгові мережі Казахстану оцінили збитки від мародерів у $57 млн

Союз торгових мереж Казахстану попередньо оцінив збитки від мародерів у 25 мільярдів тенге (близько $57 мільйонів).

Про це передає «Настоящее время».

Рітейлери оцінили свої приблизні втрати за останні три дні, але впевнені, що вони зростатимуть.

Поки точно відомо, що в Алмати та інших регіонах Казахстану постраждали 23 магазини Magnum (12 з них розграбовані), 14 магазинів побутової техніки «Технодім» в Алмати і Талдикоргані, пограбовано в Алмати 11 магазинів Sulpak і 7 магазинів Alser.

В Уральську, Алмати і Шимкенті постраждали до 25 магазинів мережі «Спортмайстер» і Ostin. В Алмати також постраждали 8 магазинів косметики Mon Amie, «Інтертоп», «Евріка» та 11 магазинів Kimex-Gracie.

Найбільші втрати зазнала мережа Magnum — її збиток оцінено мінімум у 8,5 млрд тенге ($19,5 млн).

Місцеві ЗМІ повідомляють про поодинокі випадки мародерства і зараз. Демонстранти і мітингувальники намагаються організувати загони самооборони для захисту майна. Деякі активісти стверджують, що мародерів може використати владу, щоб дискредитувати весь протест.