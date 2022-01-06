В Україні знову зростає кількість випадків інфікування коронавірусом: за добу виявили 6 632 хворих

В Україні за минулу добу, 5 січня, виявили 6 632 нових випадки коронавірусу (з них серед дітей — 240).
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За минулу добу госпіталізували 2 028 людей, летальних випадків — 187, одужав 9 121 пацієнт.
Від початку пандемії в Україні вже захворіла 3 689 291 людина, одужали — 3 500 914 хворих, летальних випадків — 96 896.
Також у МОЗ повідомили, що за минулу добу вакцинували від коронавірусу 104 844 людини. Першу дозу отримали 29 997 громадян, другу — 70 164 людини, додаткову дозу — 643 людини, бустерну — 4 040 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу — 14 78 319, дві дози — 13 905 862 людини, додаткову дозу — 5 399 людей, бустерну дозу — 11 596 людей.
- Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус в середині лютого 2022 року. Також він казав, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі через стрімке поширення штаму «Омікрон». Водночас глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.
- Україна дозволила бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років — незалежно від того, яким препаратом вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.