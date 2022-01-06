В Україні знову зростає кількість випадків інфікування коронавірусом: за добу виявили 6 632 хворих

​В Україні за минулу добу, 5 січня, виявили 6 632 нових випадки коронавірусу (з них серед дітей — 240).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 2 028 людей, летальних випадків — 187, одужав 9 121 пацієнт.

Від початку пандемії в Україні вже захворіла 3 689 291 людина, одужали — 3 500 914 хворих, летальних випадків — 96 896.