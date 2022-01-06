В Украине снова растет количество случаев инфицирования коронавирусом: за сутки выявили 6 632 больных

В Украине за прошедшие сутки, 5 января, выявлены 6 632 новых случая коронавируса (в том числе у детей — 240).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализировали 2 028 человек, летальных случаев — 187, выздоровел 9 121 пациент.
С начала пандемии в Украине уже заболел 3 689 291 человек, выздоровели — 3 500 914 больных, летальных исходов — 96 896.
Также в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 104 844 человек. Первую дозу получили 29 997 граждан, вторую — 70 164 человека, дополнительную дозу — 643 человека, бустерную — 4 040 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты уже 14 778 321 человек, из них получили первую дозу — 14 78 319, две дозы — 13 905 862 человека, дополнительную дозу — 5 399 человек, бустерную дозу — 11 596 человек.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года. Также он говорил, что Украине не удастся избежать новой волны из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». В то же время глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.
- Украина разрешила бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет — независимо от того, каким препаратом они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.