В Украине за сутки выявили 4,5 тысячи новых больных коронавирусом

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксировали 4 571 новый подтвержденный случай коронавируса (из них 210 детей).

За сутки госпитализировали 1 366 больных, летальных случаев — 273, выздоровели 8 439 пациентов.

С начала пандемии в Украине заболели 3 682 659 человек, выздоровели 3 491 793 больных, летальных случаев — 96 709.

Также в Минздраве сообщили, что за сутки вакцинировали 102 478 человек против COVID-19: первую дозу получили 26 502 человека, вторую — 73 536 человек, дополнительную дозу — 597 человек, бустерную дозу — 1 843 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 748 324 человека, из них получили первую дозу 14 748 322 человека, две дозы — 13 835 698 человек, дополнительную дозу — 4 756 человек, бустерную дозу — 7 556 человек.