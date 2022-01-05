В Україні за добу виявили 4,5 тисячі нових хворих на коронавірус

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусу (з них 210 дітей).

За добу госпіталізували 1 366 хворих, летальних випадків — 273, одужали 8 439 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 682 659 людей, одужали 3 491 793 хворих, летальних випадків — 96 709.

Також у МОЗ повідомили, що за добу вакцинували 102 478 людей проти COVID-19: першу дозу отримали 26 502 людини, другу — 73 536 людей, додаткову дозу — 597 людей, бустерну дозу — 1 843 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу 14 748 322 людини, дві дози — 13 835 698 людей, додаткову дозу — 4 756 людей, бустерну дозу — 7 556 людей.