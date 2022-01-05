В Україні за добу виявили 4,5 тисячі нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусу (з них 210 дітей).
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За добу госпіталізували 1 366 хворих, летальних випадків — 273, одужали 8 439 пацієнтів.
Від початку пандемії в Україні захворіли 3 682 659 людей, одужали 3 491 793 хворих, летальних випадків — 96 709.
Також у МОЗ повідомили, що за добу вакцинували 102 478 людей проти COVID-19: першу дозу отримали 26 502 людини, другу — 73 536 людей, додаткову дозу — 597 людей, бустерну дозу — 1 843 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу 14 748 322 людини, дві дози — 13 835 698 людей, додаткову дозу — 4 756 людей, бустерну дозу — 7 556 людей.
- Україна дозволила бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років — незалежно від того, яким препаратом вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.