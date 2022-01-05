Апеляційний суд повернув справу зі скаргою Януковича до Оболонського райсуду Києва

Київський апеляційний суд повернув кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою на вирок експрезиденту Віктора Януковича до Оболонського районного суду міста Києва.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Рішення ухвалили у середу, 5 січня. Справу повернуто до Оболонського районного суду Києва, який ухвалював вирок, для виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України.
- 16 грудня Верховний суд залишив чинним вирок експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу за державну зраду. Суд залишив чинним рішення Київського апеляційного суду. Той підтвердив рішення Оболонського райсуду столиці, який у січні 2019 року увʼязнив Януковича на 13 років.
- 5 листопада Державне бюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу, якому дали 13 років вʼязниці, про нову підозру як керівнику організованої злочинної групи.
- Щодо експрезидента відкрито ще низку проваджень. Ідеться про узурпацію влади, держзраду у справі «Харківських угод», заволодіння урочищем «Межигірʼя» та комплексом будівель у Пущі-Водиці, заволодіння лісомисливським господарством у селі Сухолуччя, фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», отримання хабаря від друкарні «Новий світ» та про накази правоохоронцям розігнати учасників Революції Гідності.