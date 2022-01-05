Апеляційний суд повернув справу зі скаргою Януковича до Оболонського райсуду Києва

Київський апеляційний суд повернув кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою на вирок експрезиденту Віктора Януковича до Оболонського районного суду міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Рішення ухвалили у середу, 5 січня. Справу повернуто до Оболонського районного суду Києва, який ухвалював вирок, для виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України.