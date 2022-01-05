Апелляционный суд вернул дело с жалобой Януковича в Оболонский райсуд Киева

Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство вместе с апелляционной жалобой на приговор экс-президенту Виктору Януковичу в Оболонский районный суд города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение было принято в среду, 5 января. Дело вернули в Оболонский районный суд Киева, который выносил приговор, для исполнения требований Уголовного процессуального кодекса Украины.