Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену

Верховный суд оставил в силе приговор бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу за государственную измену.

Такое решение суд вынес в понедельник.

Суд подтвердил решение Киевского апелляционного суда. Тот, в свою очередь, оставил в силе решение Оболонского райсуда столицы, который в январе 2019 приговорил Януковича к 13 годам заключения.

На заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-президент отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций по делу о госизмене.

«Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма», — написал Сердюк в Facebook.