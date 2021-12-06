Верховний суд залишив чинним вирок Януковичу за держзраду

Верховний суд залишив чинним вирок експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу за державну зраду.

Таке рішення суд ухвалив у понеділок.

Суд залишив чинним рішення Київського апеляційного суду. Той підтвердив рішення Оболонського райсуду столиці, який у січні 2019 року увʼязнив Януковича на 13 років.

Раніше на засіданні у понеділок Верховний суд відмовив адвокатам експрезидента у відводі захисників. Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що експрезидент відкликав своїх захисників від участі у розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду.

«Віктор Янукович сьогодні відкликав своїх адвокатів від участі у процесі у Верховному суді через неможливість забезпечення його права на захист. В умовах, створених Верховним судом, ми не можемо забезпечити нашому клієнту повноцінного права на захист. Тому ним було ухвалено рішення відкликати адвокатів Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка, Андріану Фозекош, Богдана Біленка, Олександра Горошинського та Олександра Байдика від участі у справі про втрату Криму», — написав Сердюк у Facebook.