Перехворілий на коронавірус і вакцинований трьома дозами президент Польщі Анджей Дуда знову інфікувався COVID-19

Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом після бустерного щеплення.
Про це повідомив глава його адміністрації Павел Шрот на своїй сторінці у Twitter.
«Президент Анджей Дуда отримав позитивний результат COVID-19. Із президентом все гаразд, важких симптомів немає, йому постійно надається медична допомога», — написав він.
Також Шрот зазначив, що Дуда отримав дві дози вакцини у квітні та червні минулого року, а 17 грудня — третю бустерну дозу.
Наразі президент перебуває на ізоляції.
Нагадаємо, уперше Дуда захворів на коронавірус у жовтні 2020 року.
- Польща з 15 грудня вимагає негативний результат ПЛР- або експрес-тесту в усіх, хто прибуває не з країн ЄС. Це стосується й вакцинованих людей. Тест має бути зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.
- Пізніше Польща внесла зміни до нових правил вʼїзду, дозволивши вʼїзд до країни без негативного результату ПЛР-тесту дітям до 5 років, випускникам шкіл, ліцеїв і вишів, особам, які складають іспити та проводять їх, й опікунам учнів. Також тест не вимагатимуть від водіїв вантажного транспорту, членів екіпажів авіації та суден, персоналу поїздів, працівників медичних установ.