Переболевший коронавирусом и вакцинированный тремя дозами президент Польши Анджей Дуда снова инфицировался COVID-19

Президент Польши Анджей Дуда второй раз заразился коронавирусом после бустерной прививки.

Об этом сообщил глава его администрации Павел Шрот на своей странице в Twitter.

«Президент Анджей Дуда получил положительный результат COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, ему постоянно оказывается медицинская помощь», — написал он.