Переболевший коронавирусом и вакцинированный тремя дозами президент Польши Анджей Дуда снова инфицировался COVID-19

Президент Польши Анджей Дуда второй раз заразился коронавирусом после бустерной прививки.
Об этом сообщил глава его администрации Павел Шрот на своей странице в Twitter.
«Президент Анджей Дуда получил положительный результат COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, ему постоянно оказывается медицинская помощь», — написал он.
Также Шрот отметил, что Дуда получил две дозы вакцины в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря — третью бустерную дозу.
Сейчас президент находится на изоляции.
Напомним, впервые Дуда заболел коронавирусом в октябре 2020 года.
- Польша с 15 декабря требует отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста у всех, кто прибывает не из стран ЕС. Это касается и вакцинированных людей. Тест должен быть сделан не раньше чем за 24 часа до пересечения границы.
- Позже Польша внесла изменения в новые правила въезда, разрешив въезд в страну без негативного результата ПЦР-теста детям до 5 лет, выпускникам школ, лицеев и вузов, лицам, которые сдают экзамены и проводят их, и опекунам учащихся. Также тест не будут требовать от водителей грузового транспорта, членов экипажей авиации и судов, персонала поездов, сотрудников медицинских учреждений.