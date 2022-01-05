Двох бойовиків «ЛНР» і «ДНР» засудили до 10 років в’язниці

Двох бойовиків «ЛНР» і «ДНР», які протягом чотирьох років воювали проти України, засудили до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними слідства, у 2014 році двоє українців приєдналися до лав терористичних організацій, чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей.
Суд визнав обох бойовиків винними за ч. 1 ст. 258—3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Наразі вирок набув законної сили, бойовиків оголосили у розшук.
Зазначимо, у СБУ не називають прізвищ або інших особистих даних засуджених бойовиків.
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- У Росії почався масштабний набір найманців для «відряджень» на Донбас. За даними розвідки України, на окупованому Донбасі постійно перебувають до 800 російських офіцерів і генералів.