Чехія засудила свого громадянина до 21 року вʼязниці за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків

Празький міський суд у вівторок, 4 січня, заочно засудив до 21 року позбавлення волі 49-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на Донбасі на боці бойовиків.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Суд визнав, що Мартін Сукуп здійснив теракт і брав участь у терористичному угрупованні. Сукуп не повернувся з окупованої частини України, тому його також визнали винним у втечі від правосуддя. На розмір покарання здебільшого вплинуло те, що Сукуп «зловжив навичками командування, які він отримав під час служби в чеській армії, і тим фактом, що він брав участь у бойових діях набагато активніше, ніж інші обвинувачені у аналогічних справах».

Відповідно до матеріалів справи, Сукуп у 2014 році вирішив вирушити в Україну та взяти участь у бойових діях на боці бойвиків «ДНР». Потім принаймні до 2018 року він працював у сепаратистській армії танкістом, командиром танкової роти, а потім — командиром дивізіону або артилерійської батареї. Згідно з вироком, він брав участь у боях за міста Краматорськ та Горлівка, в яких загинула тисяча українських солдатів.

Policie Ceske republiky

«Активно беручи участь у цих збройних конфліктах, він виконав суть злочину терористичного нападу», — сказав прокурор Марек Бодлак.

Проте адвокат бойовика не знайшла доведеної вини свого клієнта. За її словами, не можна покладатися на газетні статті або повідомлення Сукупа в соціальних мережах.