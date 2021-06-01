У Чехії чоловіка засудили до 20 років увʼязнення за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків

Суд Праги заочно засудив до 20 років увʼязнення громадянина Чехії, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці «ЛНР».

Про це повідомляє видання Novinky.

32-річного Мартіна Кантора визнали винним за звинуваченнями у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі. Чоловіка судили заочно, оскільки він не повернувся з України до Чехії та його місцеперебування невідоме. Вирок не є остаточним.

У 2015 році Кантор вилетів із Праги через Ростов-на-Дону на Донбас, де, згідно з обвинувальним висновком, пройшов підготовку і став снайпером бойовиків «ЛНР». Згідно з досьє, він дослужився до сержанта і брав участь в бойових діях.

«Як член розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни та гранатомети в районі лінії розмежування», — сказав прокурор Мартін Білі.

Під час судового процесу заслухали кількох експертів і свідків — друзів Кантора. Вони розказали, що підсудний говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на стороні проросійських сепаратистів і що він писав їм про свої успіхи в армії бойовиків.

Один з друзів Кантора заявив, що вони підтримували контакт до 2016 року. Потім він нібито отримав електронною поштою повідомлення про те, що Кантор мертвий, але підтвердити це не вдалося.