У Чехії суд змінив вирок білоруському бойовику «ДНР» і відправив до вʼязниці на 21 рік

Найвищий суд Праги у четвер, 22 липня, змінив вирок білорусу Олексію Фадєєву, який брав участь у війні на Донбасі на боці бойовиків «ДНР» — він проведе 21 рік у вʼязниці замість 4,5.

Про це посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс повідомив у Facebook 22 липня.

Суд розглядав апеляцію на рішення від вересня 2020 року, яким Фадєєва відправили до вʼязниці на 4,5 роки. Тоді у суді не могли довести у його діях тероризм, а лише участь в організованому злочинному угрупованні. Однак цього разу Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів на тероризм у складі організованого злочинного угруповання і присудив йому 21 рік позбавлення волі.