В Чехии суд изменил приговор беларусскому боевику «ДНР» и отправил в тюрьму на 21 год

Высший суд Праги в четверг, 22 июля, изменил приговор беларусу Алексею Фадееву, который участвовал в войне на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» — он проведет 21 год в тюрьме вместо 4,5.

Об этом посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис сообщил в Facebook 22 июля.

Суд рассматривал апелляцию на решение с сентября 2020 года, которым Фадеева отправили в тюрьму на 4,5 года. Тогда в суде не могли доказать в его действиях терроризм, а лишь участие в организованной преступной группировке. Однако на этот раз Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений на терроризм в составе организованной преступной группировки и приговорил его к 21 году лишения свободы.