Чех Кафка, который воевал на Донбассе за боевиков «ДНР», извинился перед Украиной

Чех Павел Кафка, которого приговорили к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов, написал письмо в украинское посольство в Чехии, в котором признал вину за свои поступки.
В письме он отметил, что хотел бы извиниться перед Украиной, сообщает Медийная инициатива за права человека.
Письмо во время вебинара зачитал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
В обращении Кафка пишет, что стал на сторону пророссийских сепаратистов и не задумывался о последствиях своих незаконных действиях.
Перебийнис отметил, что в конце письма осужденный пишет, что хотел бы извиниться перед Украиной и верит, что Украине удастся вернуть свою территориальную целостность дипломатическим путем.
- В 2015 и 2016 годах Павел Кафка участвовал в боевых действиях в составе поддерживаемой Россией группировки «ДНР». По данным стороны обвинения, Кафка прошел спецподготовку в танковом подразделении, а затем служил стрелком и водителем.
- В июле 2020 года краевой суд города Ческе Будейовице приговорил Кафку за терроризм и «участие в организованной преступной группировке» к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего обвинение и обвиняемый подали апелляции. 5 декабря 2020 года Пражский Верховный суд изменил приговор с условного на реальный — три года лишения свободы.