Чех Кафка, який воював на Донбасі за бойовиків «ДНР», вибачився перед Україною

Чех Павел Кафка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за участь у бойових діях на Донбасі на стороні сепаратистів, написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаявся за свої вчинки.

У листі він зазначив, що хотів би вибачитися перед Україною, повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

Лист під час вебінару зачитав Надзвичайний та Повноважний посол України в Чехії Євген Перебийніс.

У зверненні Кафка пише, що став на бік проросійських сепаратистів і не замислювався над наслідками своїх незаконних дій.

Перебийніс зазначив, що у кінці листа засуджений пише, що хотів би вибачитися перед Україною і вірить, що Україні вдасться повернути свою територіальну цілісність дипломатичним шляхом.