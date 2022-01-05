Двух боевиков «ЛНР» и «ДНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

Двух боевиков «ЛНР» и «ДНР», которые в течение четырех лет воевали против Украины, приговорили к 10 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным следствия, в 2014 году двое украинцев присоединились к рядам террористических организаций, оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также документировано, что боевики участвовали в боях в районе Донецкой и Луганской областей.
Суд признал обоих боевиков виновными по ч. 1 ст. 258—3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас приговор вступил в законную силу, боевиков объявили в розыск.
Отметим, в СБУ не называют фамилии или другие личные данные осужденных боевиков.
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