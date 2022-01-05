Двух боевиков «ЛНР» и «ДНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

Двух боевиков «ЛНР» и «ДНР», которые в течение четырех лет воевали против Украины, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2014 году двое украинцев присоединились к рядам террористических организаций, оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также документировано, что боевики участвовали в боях в районе Донецкой и Луганской областей.