«Неймовірна віха». На телескопі «Джеймс Вебб» розгорнули сонцезахисний екран. Навіщо він потрібний?

Найбільший в історії телескоп «Джеймс Вебб», який відправили у космос наприкінці грудня, завершив розгортання гігантського сонцезахисного екрана.

Про це пише ВВС.

Повідомляється, що тільки з цим екраном, розміром з тенісний корт, телескоп зможе виявляти сигнали, які надходять від найдальших обʼєктів у Всесвіті. Пусконалагоджувальні роботи тепер зосередяться на розпаковуванні дзеркал телескопа, найбільше з яких має ширину 6,5 м.

Сонцезахисний екран складається із пʼяти мембран. Як пише видання, багато хто сумнівався в успіху конструкції, яка містить величезну кількість двигунів, шестерень, шківів та тросів. «Розкриття сонцезахисного щита Вебба в космосі — неймовірна віха, вирішальна для успіху місії», — сказав Грег Робінсон, програмний директор проєкту із запуску телескопа.

Зазначається, що усі попередні випробування проводилися Землі за умов гравітації. Зараз був перший раз, коли щит був розгорнутий в унікальній космічній невагомості.

Вчені пояснили, що робота телескопа буде, серед іншого, спрямована на фіксацію зірок-піонерів, які першими спалахнули незабаром після Великого вибуху понад 13,5 мільярда років тому. Вирішальне значення для цього матиме чутливість телескопа до інфрачервоного випромінювання. «Джеймс Вебб» необхідно буде охолоджувати до екстремально низьких температур, інакше його власне інфрачервоне світіння заглушить сигнали, які він намагається виявити. Саме для цього потрібний сонцезахисний щит. Тінь, яку він відкидатиме, знизить температуру навколишнього середовища навколо дзеркал та інструментів телескопа до температури нижче -230 °C.