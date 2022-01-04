«Невероятная веха». На телескопе «Джеймс Уэбб» развернули солнцезащитный экран. Для чего он нужен?

Крупнейший в истории телескоп «Джеймс Уэбб», который отправили в космос в конце декабря, завершил развертывание гигантского солнцезащитного экрана.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что только с этим экраном, размером с теннисный корт, телескоп сможет обнаруживать сигналы, исходящие от самых далеких объектов во Вселенной. Пусконаладочные работы теперь сосредоточатся на распаковке зеркал телескопа, самое большое из которых имеет ширину 6,5 м.

Солнцезащитный экран состоит из пяти мембран. Как пишет издание, многие сомневались в успехе конструкции, включающей огромное количество двигателей, шестерен, шкивов и тросов. «Раскрытие солнцезащитного щита Уэбба в космосе — невероятная веха, решающая для успеха миссии», — сказал Грег Робинсон, программный директор проекта по запуску телескопа.

Отмечается, что все предыдущие испытания проводились на Земле в условиях гравитации. Сейчас же был первый раз, когда щит был развернут в уникальной космической невесомости.

Ученые объяснили, что работа телескопа будет среди прочего направлена на фиксацию звезд-пионеров, которые первыми зажглись вскоре после Большого взрыва более 13,5 миллиарда лет назад. Решающее значение для этого будет иметь чувствительность телескопа к инфракрасному излучению. «Джеймс Уэбб» необходимо будет охлаждать до экстремально низких температур, иначе его собственное инфракрасное свечение заглушит сигналы, которые он пытается обнаружить. Именно для этого и необходим солнцезащитный щит. Тень, котору он будет отбрасывать, снизит температуру окружающей среды вокруг зеркал и инструментов телескопа до температуры ниже -230 °C.