У США вперше з початку пандемії за добу виявили понад мільйон нових хворих. Це світовий максимум

У США за добу 3 січня коронавірус виявили у 1 076 889 людей — це рекордний для країни та світу показник з початку пандемії.

Про це повідомляє BBC.

Найбільше нових хворих припадає на штам «Омікрон». Цифра у понад мільйон наводиться на основі офіційних даних. Однак треба враховувати, що американці вдома самі роблять експрестести, тобто фактична кількість нових хворих може бути більшою.