У США вперше з початку пандемії за добу виявили понад мільйон нових хворих. Це світовий максимум

У США за добу 3 січня коронавірус виявили у 1 076 889 людей — це рекордний для країни та світу показник з початку пандемії.
Про це повідомляє BBC.
Найбільше нових хворих припадає на штам «Омікрон». Цифра у понад мільйон наводиться на основі офіційних даних. Однак треба враховувати, що американці вдома самі роблять експрестести, тобто фактична кількість нових хворих може бути більшою.
Головний радник президента США з питань пандемії Ентоні Фаучі сказав, що у країні спостерігається «майже вертикальне зростання» випадків захворювання, а пік може бути за кілька тижнів.
Попередній «рекорд» Штатів становив 590 тисяч випадків (31 грудня). До цього верхній рядок в офіційній статистиці посідала Індія, де 7 травня 2021 року коронавірус виявили у понад 414 тисяч людей.
- У США скоротили термін самоізоляції для хворих на коронавірус і контактних осіб до 5 днів. Таке рішення ухвалили з огляду на дані, що передача коронавірусу зазвичай відбувається за 1—2 два дні до появи симптомів і протягом 2—3 днів після.
- Науковці з Національного інституту охорони здоров’я США встановили, що коронавірус може жити в тілі людини 230 днів із моменту появи першого симптому.