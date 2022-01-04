В США впервые с начала пандемии за сутки выявили более миллиона новых больных. Это мировой максимум

В США за сутки 3 января коронавирус выявили у 1 076 889 человек — это рекордный для страны и мира показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает BBC.

Больше всего новых больных приходится на штамм «Омикрон». Цифра более миллиона названа на основе официальных данных. Однако нужно учитывать, что американцы дома сами делают экспресс-тесты, то есть фактическое количество новых больных больше.