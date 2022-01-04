Суд у США відхилив позов чоловіка до гурту Nirvana. Його дитяче фото використали на обкладинці альбому

У США Окружний суд Каліфорнії відхилив позов Спенсера Елдена до гурту Nirvana через використання його дитячого фото на обкладинці альбому Nevermind.

Про це 4 січня повідомляє профільне видання Spin.

Суддя відхилив скаргу Елдена, але дозволив внести зміни до позовних документів. Юристи гурту заявляли, що Елден протягом тридцяти років отримував вигоду зі своєї популярності та навіть зробив тату з назвою альбому в себе на грудях. Також адвокати музикантів наголосили, що термін давності за позовом минув понад десять років тому і що це не стосується дитячої порнографії.

У своєму початковому позові Елден стверджував, що чотиримісячною дитиною він не міг дати дозвіл на використання свого зображення на обкладинці, а його законні опікуни не давали згоди на використання фото.

Альбом Nevermind, що вийшов у 1991 році, продали тиражем понад 30 мільйонів копій.