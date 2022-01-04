Суд в США отклонил иск мужчины к группе Nirvana. Его детское фото использовали на обложке альбома

В США Окружной суд Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена к группе Nirvana из-за использования его детского фото на обложке альбома Nevermind.
Об этом 4 января сообщает профильное издание Spin.
Судья отклонил жалобу Элдена, но разрешил внести изменения в исковые документы. Юристы группы заявляли, что Элден в течение тридцати лет получал выгоду из своей популярности, а также сделал тату с названием альбома у себя на груди. Кроме того, адвокаты музыкантов подчеркнули, что срок давности по иску истек более десяти лет назад и что это не касается детской порнографии.
В своем первоначальном иске Элден утверждал, что, будучи четырехмесячным ребенком, он не мог дать разрешение использовать свое изображение на обложке, и что его законные опекуны также не дали согласия на его использование.
Альбом Nevermind был продан тиражом более 30 миллионов копий с момента его выпуска в 1991 году.
- 30-летний Спенсер Элден, чье детское фото использовали для оформления обложки альбома Nevermind группы Nirvana, летом 2021 года подал в суд на коллектив. Элден судился с бывшими участниками группы, распорядителями наследия Курта Кобейна и ряда других людей. Он обвинял их в нарушении федерального закона о детской порнографии и утверждал, что его родители никогда не подписывали разрешение, позволяющее Nirvana использовать фотографию. В декабре в группе Nirvana отреагировали на иск – назвали его «несерьезным».