Суд в США отклонил иск мужчины к группе Nirvana. Его детское фото использовали на обложке альбома

В США Окружной суд Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена к группе Nirvana из-за использования его детского фото на обложке альбома Nevermind.

Об этом 4 января сообщает профильное издание Spin.

Судья отклонил жалобу Элдена, но разрешил внести изменения в исковые документы. Юристы группы заявляли, что Элден в течение тридцати лет получал выгоду из своей популярности, а также сделал тату с названием альбома у себя на груди. Кроме того, адвокаты музыкантов подчеркнули, что срок давности по иску истек более десяти лет назад и что это не касается детской порнографии.

В своем первоначальном иске Элден утверждал, что, будучи четырехмесячным ребенком, он не мог дать разрешение использовать свое изображение на обложке, и что его законные опекуны также не дали согласия на его использование.

Альбом Nevermind был продан тиражом более 30 миллионов копий с момента его выпуска в 1991 году.