«Несерйозно». У гурті Nirvana відреагували на позов чоловіка, чиє дитяче фото використали на обкладинці альбому

Юристи, які представляють колишніх учасників музичного гурту Nirvana, прокоментували позов Спенсера Елдена. Він подав до суду через використання його дитячого фото на обкладинці альбому Nevermind.

Про це пише The Guardian.

Вони подали заяву про відхилення позову. За словами адвокатів, Елден подає скаргу відповідно до двох законодавчих актів, які мають обмеження за часом і вже є недійсними. А саму заяву чоловіка про те, що на фотографії присутнє сексуальне насильство, адвокати називають «несерйозною».

«Коротке вивчення фотографії чи власна поведінка Елдена (не кажучи вже про присутність фотографії у будинках мільйонів американців, які, за теорією Елдена, винні у зберіганні дитячої порнографії), прояснює це», — йдеться у відповіді.

Адвокати підкреслюють, що Елден на грудях має татуювання зі словом Nevermind. Також він свого часу зʼявлявся на ток-шоу в комбінезоні, що імітує оголене тіло. Копії обкладинки альбому зі своїм автографом він виставляв на продаж на eBay, а також використовував популярність, щоб знайомитися з жінками.