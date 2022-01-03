Премʼєр-міністр Судану подав у відставку. Його критикували за поділ влади з військовими

Премʼєр-міністр Судану Абдалла Хамдок увечері 2 січня подав у відставку у звʼязку з масовими протестами, що охопили країну. Про це повідомляє The New York Times.

Протестувальники засудили не лише переворот, унаслідок якого Хамдока усунули від влади в жовтні, але й за угоду, яка повернула його до влади в листопаді. У телезверненні Хамдок сказав, що країні необхідно розпочати новий діалог, щоб прокласти шлях до демократичної громадянської держави.

«Я щосили намагався не допустити, щоб наша країна скотилася до катастрофи. Але, попри мої зусилля з досягнення бажаного та необхідного консенсусу, щоб забезпечити громадянам безпеку, мир, справедливість і зупинити кровопролиття, цього не сталося», — зазначив Хамдок.

За його словами, для досягнення нової угоди про політичний перехід Судану до демократії необхідно провести дискусію за круглим столом. Промова Хамдока прозвучала лише за кілька годин після того, як сили безпеки вбили трьох протестувальників, унаслідок чого загальна кількість убитих за два місяці після перевороту збільшилася до 57 людей.

Місяці заворушень загрожують зруйнувати встановлення демократії в Судані, яка почала зʼявлятись у країні після повалення диктатора Омара Хасана аль Башира у 2019 році. Політична нестабільність ускладнюється іншими проблемами: важкі економічні проблеми та насильство у неспокійному регіоні Дарфур на заході Судану.