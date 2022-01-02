Посольство Ізраїлю засудило марш на честь дня народження Бандери

Посольство Ізраїлю засудило смолоскипний марш на честь 113 дня народження Степана Бандери, який пройшов у Києві 1 січня.
«Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє памʼять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно з законом, прийнятим у 2021 році», — сказано у заяві посольства.
Поліція в день маршу повідомляла, що він пройшов без порушень.
- Марш зі смолоскипами на честь Бандери проходить щороку. На 113-у річницю у Києві в ході взяли участь близько 600 людей. Загалом у 20 регіонах країни у подібних заходах брали участь близько 3,5 тисячі людей.
- У вересні Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. У грудні Рада підтримала криміналізацію антисемітизму.