Посольство Ізраїлю засудило марш на честь дня народження Бандери

Посольство Ізраїлю засудило смолоскипний марш на честь 113 дня народження Степана Бандери, який пройшов у Києві 1 січня.

«Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє памʼять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно з законом, прийнятим у 2021 році», — сказано у заяві посольства.

Поліція в день маршу повідомляла, що він пройшов без порушень.