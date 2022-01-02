Посольство Израиля осудило марш в честь дня рождения Бандеры

Посольство Израиля осудило факельный марш в честь 113 дня рождения Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января.
«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследовать антисемитские проявления, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году», — сказано в заявлении посольства.
Полиция в день марша сообщала, что он прошел без нарушений.
- Марш с факелами в честь Бандеры проходит каждый год. На 113-ю годовщину в Киеве в шествии участвовали около 600 человек. Всего в 20 регионах страны в подобных мероприятиях участвовали около 3,5 тысячи человек.
- В сентябре Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. В декабре Рада поддержала криминализацию антисемитизма.