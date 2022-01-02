Посольство Израиля осудило марш в честь дня рождения Бандеры

Посольство Израиля осудило факельный марш в честь 113 дня рождения Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января.

«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследовать антисемитские проявления, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году», — сказано в заявлении посольства.

Полиция в день марша сообщала, что он прошел без нарушений.