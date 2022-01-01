«ОУН-УПА — государственное признание». В Киеве прошел традиционный марш в честь дня рождения Бандеры

В Киеве прошло шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Маррш начался в парке имени Тараса Шевченко. Около тысячи участников акции направились к Майдану Незалежности, где состоялось вече. Колонну возглавляли участники с портретом Бандеры и священнослужители ПЦУ.

Участники марша выкрикивали лозунги: «ОУН-УПА — государственное признание!», «Путин – х*йло», «Слава Украине — Героям слава», «Помни, чужак, здесь хозяин — украинец». Марш сопровождают сотрудники полиции.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель