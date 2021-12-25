В Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану. Его недавно облили краской и бросили яйцо

В Тернополе полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере, который периодически атакуют краской или яйцами.

Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на комментарий депутата Тернопольского областного совета Богдана Бутковского.

Бутковский пояснил, что решение взять памятник под охрану было принято после обращения областных депутатов к руководству полиции Тернопольской области. Будет охранять постамент сборный патруль — сотрудники полиции и бойцы батальона «Тернополь».

Напомним, что 14 декабря двое мужчин из Житомира приехали на площадь, где стоит памятник Степану Бандере. Один из них вышел из машины и бросил в памятник два пакета с красной краской. Через несколько дней мужчин задержали и объявили им подозрение. 21 декабря неизвестный бросил в постамент яйцо.